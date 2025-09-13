El Perú y la urgencia de entrar en la era cuántica

Este año se cumplen casi cien años desde que la mecánica cuántica comenzó a transformar nuestra comprensión del universo. En Japón, los niños aprenden sus principios básicos desde la escuela primaria. ¿Por qué? Porque la próxima revolución tecnológica –desde la criptografía hasta la inteligencia artificial– depende de entender y dominar estos conceptos.

En el Perú, ya empiezan a encenderse chispas. Iniciativas como Quantum Hub, con su programa de formación en computación cuántica para escolares y universitarios, o el Physics Club de la UNMSM, con su proyecto Quantum Kipu, muestran que hay curiosidad y talento. Estos esfuerzos coinciden con el International Year of Quantum Science and Technology (IYQ) 2025, que busca impulsar el acceso y la educación en todo el mundo.

Sin embargo, necesitamos mucho más. Si aspiramos a competir globalmente, debemos democratizar el acceso: promover talleres y clubes desde el colegio, abrir laboratorios en más universidades públicas y privadas, y atraer inversión de gigantes tecnológicos que ya buscan talento cuántico en América Latina.

La computación cuántica no es un lujo futurista: es una apuesta urgente por la soberanía tecnológica, la innovación y la generación de empleo calificado. Nuestros jóvenes tienen la capacidad, pero requieren infraestructura, formación y apoyo institucional.

El centenario de la mecánica cuántica es la excusa perfecta para recordarlo: el Perú no puede quedarse atrás. Debemos entrar de lleno a la era cuántica antes de que sea demasiado tarde.