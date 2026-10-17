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El político y su coartada

“El político que ganó respaldo por exigir explicaciones a otros termina protegido de tener que darlas”.

    Gimena Valeri Collazos Portocarrero
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    Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional Federico Villarreal

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Un político puede ganar respaldo por cuestionar decisiones, denunciar prácticas o enfrentar a figuras de poder. Esa actitud puede transmitir valentía e independencia, pero también llevarnos a atribuirle capacidad para gobernar. El riesgo es que la admiración por su carácter termine convirtiéndose en una excusa para pasar por alto sus errores.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.