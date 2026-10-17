El político y su coartada

Un político puede ganar respaldo por cuestionar decisiones, denunciar prácticas o enfrentar a figuras de poder. Esa actitud puede transmitir valentía e independencia, pero también llevarnos a atribuirle capacidad para gobernar. El riesgo es que la admiración por su carácter termine convirtiéndose en una excusa para pasar por alto sus errores.
Un político puede ganar respaldo por cuestionar decisiones, denunciar prácticas o enfrentar a figuras de poder. Esa actitud puede transmitir valentía e independencia, pero también llevarnos a atribuirle capacidad para gobernar. El riesgo es que la admiración por su carácter termine convirtiéndose en una excusa para pasar por alto sus errores.
Ese salto merece atención. Cuestionar a una autoridad, denunciar un privilegio o expresar un malestar compartido puede generar identificación. Sin embargo, esas acciones dicen poco, por sí solas, sobre cómo alguien tomará decisiones cuando disponga del poder. El coraje para enfrentar a otros tampoco garantiza disposición para aceptar límites propios.
La tensión se vuelve más visible cuando el personaje empieza a explicar sus actos. Una contradicción puede presentarse como independencia; una agresión, como firmeza; una decisión arbitraria, como determinación. Si cada conducta encuentra justificación en que “él es así”, la personalidad comienza a ocupar el lugar del juicio político. Lo que en otro dirigente provocaría rechazo puede reforzar aquí una imagen de autenticidad.
Esto no significa que toda ruptura sea impostura ni que las formas tradicionales ofrezcan garantías de honestidad. Hay motivos para desconfiar de discursos cuidadosamente elaborados que encubren prácticas conocidas. Precisamente por eso resulta interesante la paradoja: el rechazo a una política percibida como artificial puede favorecer otra actuación, la de quien convierte su aparente falta de cálculo en su recurso.
Cuando esa imagen se impone, el dirigente obtiene un privilegio, puesto que sus errores dejan de juzgarse con la misma exigencia que los ajenos. La agresión se excusa como franqueza y el abuso de poder se celebra como firmeza. Incluso la crítica puede convertirse en una prueba de que está incomodando a quienes corresponde. Así se construye una defensa que absorbe cualquier cuestionamiento. El político que ganó respaldo por exigir explicaciones a otros termina protegido de tener que darlas. Su autenticidad se convierte en una coartada para ejercer el poder sin responder por sus consecuencias.