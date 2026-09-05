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El turismo sostenible: la clave para el futuro

“El turismo en el Perú no debe enfocarse únicamente en los indicadores cuantitativos de divisas o visitantes, sino que debe dar énfasis a convertir el turismo en un instrumento transformador”.

    María José Gómez Guerrero
    Por

    Estudiante de Administración en Turismo en la USIL

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú cuenta con una gran diversidad de patrimonios culturales y naturales, una de las más deslumbrantes y valiosas de todo el mundo. Sin embargo, el crecimiento incontrolado del flujo turístico amenaza con sobrecargar nuestros destinos más emblemáticos, deteriorar los frágiles ecosistemas locales y alterar la identidad sociocultural de muchas comunidades ancestrales. En este importante panorama nacional, la transición obligatoria hacia un modelo integral y responsable de turismo sostenible ha dejado de ser una opción de segundo nivel para convertirse en una exigencia prioritaria e impostergable.

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