El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

El valor del entretenimiento en la modernidad

“El entretenimiento constituye una herramienta que puede enriquecer la vida de las personas, fortalecer sus capacidades y mejorar su calidad de vida”.

    María Fernanda Oscco
    Por

    Estudiante de Comunicaciones en la USIL

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El entretenimiento ocupa un lugar importante en la vida diaria de las personas. En un mundo cada vez más exigente, las actividades recreativas no solo sirven como una forma de distracción, sino también como momentos para aliviar el estrés y mejorar el bienestar emocional. En ese contexto, el esparcimiento cumple una función positiva cuando se utiliza de manera adecuada.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.