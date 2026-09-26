Entre el primer sueldo y el alquiler

Para muchos jóvenes limeños, terminar los estudios y conseguir un trabajo debería ser el comienzo de una vida independiente. Sin embargo, los primeros años después de egresar no siempre permiten dar ese paso. Al observar la realidad económica de amigos y familiares, me pregunto si realmente se puede llamar “independencia” a una situación en la que gran parte del sueldo se destina a sobrevivir.

Muchos jóvenes soñamos con tener nuestra libertad, pero el problema no es que no queramos salir de casa, sino que los primeros años de la vida laboral suelen estar marcados por ingresos todavía bajos, mientras que los costos de vivir independientemente son elevados.

De acuerdo con el INEI, en Lima Metropolitana, entre agosto y octubre de 2025, los jóvenes de 14 a 24 años tuvieron un ingreso promedio de aproximadamente S/1.320 mensuales, mientras que los trabajadores de 25 a 44 años alcanzaron cerca de S/2.390. Estos datos muestran que comenzar la vida laboral también significa empezar desde abajo.

Según datos de Urbania, el alquiler promedio de un departamento de dos habitaciones en Lima era de S/2.281 mensuales. Para un joven que recién comienza a dar sus primeros pasos en el mundo laboral, asumir este costo, sin contar la alimentación, el transporte y los servicios, puede significar destinar prácticamente todo su ingreso a mantenerse y muy poco al ahorro.

Buscar la independencia no es una decisión que se deba tomar a la ligera, por emoción o rebeldía. Permanecer un tiempo más en casa de los padres no significa falta de ambición. Para algunos, puede ser una etapa de preparación en la que puedan ahorrar, ganar experiencia y mejorar sus ingresos. Así, cuando llegue el momento de salir de casa, podrán hacerlo con la estabilidad necesaria para construir una vida propia sin vivir al límite.