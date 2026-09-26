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Entre el primer sueldo y el alquiler

“Buscar la independencia no es una decisión que se deba tomar a la ligera, por emoción o rebeldía. Permanecer un tiempo más en casa de los padres no significa falta de ambición”.

    Luis Ángel Jareh Aragón Canchari
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Para muchos jóvenes limeños, terminar los estudios y conseguir un trabajo debería ser el comienzo de una vida independiente. Sin embargo, los primeros años después de egresar no siempre permiten dar ese paso. Al observar la realidad económica de amigos y familiares, me pregunto si realmente se puede llamar “independencia” a una situación en la que gran parte del sueldo se destina a sobrevivir.

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