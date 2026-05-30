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Estabilidad económica en medio de la incertidumbre

“Cuando prima la confrontación por encima de las reglas claras, son los ciudadanos más pobres los que terminan pagando el altísimo costo de la inestabilidad”.

    Valeria Arias Suárez
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El reciente debate técnico dejó una lección ineludible: la economía peruana no soporta más experimentos ideológicos. Tras superar los golpes de la pandemia, el electorado peruano exige estabilidad y propuestas serias. Sin embargo, el paso del gobierno de izquierda de Pedro Castillo por el poder demostró lo contrario, evidenciando cómo las propuestas radicales y la improvisación pueden destruir la confianza económica del país.

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