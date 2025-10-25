Fe y tradición para un pueblo en desesperación

Octubre, mes que cada año pinta de morado las calles de Lima con motivo de una tradición religiosa para aquellos que tienen fe en el Cristo moreno y todos los años cumplen con el desfile católico.

Este año no ha sido más que opacado por la sangre y el humo propagados por todo el caos político ocasionado por la incapacidad de los gobernantes, quienes provocaron la respuesta del pueblo harto de las malas decisiones.

Pues equivalente a esta costumbre, parece que en el Perú ha surgido otra que está lejos de ser una relacionada con la fe y el optimismo de un futuro mejor. Esta nueva tendencia de muy mal gusto consistiría en cambiar de presidente como si el puesto fuera un cargo a la ligera.

Y es que parece una broma, pero desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 el Perú ha tenido ni más ni menos que seis presidentes en siete años.

Y parece que lo hemos normalizado, parece que al igual que la procesión del Señor de los Milagros que se realiza en octubre esta mala costumbre relacionada con el cambio de mandatario coincidentemente se tiene que hacer a fines de año, como fue en noviembre del 2020 con la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino el mismo mes, la vacancia de Pedro Castillo en diciembre del 2022 y ahora la más reciente destitución de Dina Boluarte en octubre del 2025.

Las elecciones presidenciales son el próximo año y, para romper con esta costumbre de muy mal gusto, invito a todos los peruanos a reflexionar e investigar sobre el voto, pues en nuestras manos está la responsabilidad de lo que pasará en nuestro país durante los siguientes cinco años.

Para que el mes que siempre se ha caracterizado por la fe y la esperanza no vuelva a ser opacado por la incapacidad del poder.