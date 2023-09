¿ Un buen periodismo solucionará todos los problemas de nuestro país? La respuesta es no. ¿Es fundamental que el país cuente con periodistas de calidad? La respuesta, para sorpresa de pocos, es sí. El periodismo es visto como la salida fácil para quienes deciden estudiar Comunicaciones, la carrera donde únicamente te sentarás frente a una computadora a escribir las noticias del día. Me atrevo a decir que esta creencia es cierta, pero a la vez no.

Escribir le puede parecer sencillo al lector, pero nadie habla de la confianza que la población deposita en los periodistas, la responsabilidad de tener que brindar información veraz y corroborada. Para un desconocido del tema, el periodismo es irrelevante en la sociedad y su progreso.En mi país, creo que la imagen del periodista se ha alejado de lo que yo pensaba al elegir esta carrera, pues parece que se prioriza dar primero la noticia antes de realizar una correcta investigación o una nota de calidad. El periodismo debe recuperar su esencia, su independencia, su imparcialidad y su compromiso. Sé que parecen cuestiones básicas, pero creo que en la actualidad hay cierto sector que parece haberlas olvidado y ha llevado a una desconexión entre el periodismo y la gente.

Para recuperar estos valores, necesitamos a la población, que sea consciente de nuestra relevancia, del duro trabajo que hace cada buen periodista al investigar casos de corrupción o violencia ciudadana con la esperanza de que el país pueda mejorar. Los periodistas no queremos ser los protagonistas ni que nos agradezcan, no es lo que buscamos, sino que al informar los diversos problemas que nos aquejan se pueda encontrar una solución, ese es nuestro compromiso profesional. El buen periodismo debe ser visto como una forma de vida y un compromiso que los periodistas asumimos y somos conscientes de que todo lo que informemos puede cambiar la historia, así sea la de una sola persona.