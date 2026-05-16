La ansiedad de ser alguien antes de tiempo

¿En qué momento se supone que uno ya debería ser “alguien”? En pleno 2026, los jóvenes estamos expuestos a vidas que parecen resueltas, donde personas de nuestra edad muestran logros tempranos y una aparente certeza sobre el futuro. En ese escenario, la comparación deja de ser ocasional para volverse rutina, mientras la presión social consume al individuo y genera insatisfacción personal.

Sin darse cuenta, muchos sienten que van tarde incluso antes de empezar. No porque desconozcan lo que quieren, sino porque sienten que deberían tenerlo todo claro y haber avanzado más de lo que han vivido. Esa exigencia invisible se transforma en una ansiedad constante por crecer más rápido de lo que les corresponde. Las redes han intensificado esta sensación al mostrar versiones editadas de la realidad. Detrás de esa exposición se ocultan el error y los procesos lentos que casi nunca se publican. En ese contraste, la universidad y la vida cotidiana pueden parecer insuficientes, como si el tiempo dedicado a aprender significara quedarse atrás.

Me he sentido así en distintos momentos. Durante mucho tiempo, la idea de “ser alguien” parecía ligada a hitos visibles y certezas que aún no poseía. En medio de esa presión, es fácil dudar de nuestras capacidades y creer que avanzar lento es estar estancado.

Con el tiempo comprendí que esta sensación es compartida. No estamos atrasados, sino que el ritmo impuesto es irreal. Hemos construido una idea de éxito en la que el proceso pierde valor frente al resultado. Quizá la verdadera pregunta sea: ¿por qué creemos que para ser alguien hay que llegar rápido?