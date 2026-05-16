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La ansiedad de ser alguien antes de tiempo

“No estamos atrasados, sino que el ritmo impuesto es irreal”.

    Luciana Guerrero
    Por

    Estudiante de Ciencias Políticas en la UPC

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    "Mientras que en otros países se experimentan con éxito diversas estrategias de mejora, en el Perú persistimos en un modelo de gobernanza tradicional". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Mientras que en otros países se experimentan con éxito diversas estrategias de mejora, en el Perú persistimos en un modelo de gobernanza tradicional". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    ¿En qué momento se supone que uno ya debería ser “alguien”? En pleno 2026, los jóvenes estamos expuestos a vidas que parecen resueltas, donde personas de nuestra edad muestran logros tempranos y una aparente certeza sobre el futuro. En ese escenario, la comparación deja de ser ocasional para volverse rutina, mientras la presión social consume al individuo y genera insatisfacción personal.

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