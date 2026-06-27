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La banca digital en el Perú: innovar también significa incluir

“La sofisticación y la inclusión no son objetivos opuestos”.

    Irene Jazmín Payé López
    Por

    Estudiante de Derecho Corporativo en la Universidad ESAN

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    También contribuye a una mayor inclusión financiera la creciente expansión de las redes de pagos digitales. (Foto: iStock)
    También contribuye a una mayor inclusión financiera la creciente expansión de las redes de pagos digitales. (Foto: iStock)
    / ipopba

    El sistema financiero peruano atraviesa un momento sin precedentes. La SBS autorizó la organización de dos actores digitales que, aunque con perfiles distintos, tienen en común el uso de la tecnología. El 21 de enero del 2026 autorizó a BiPay, la billetera digital de Bitel con orígenes en Vietnam, a constituirse como empresa emisora de dinero electrónico. De otro lado, el 30 de marzo autorizó a Revolut Bank Perú S. A., el neobanco británico valorizado en US$75.000 millones y presente en 40 países. Dos autorizaciones, un mismo regulador, dos visiones distintas, pero con un mismo eje: la tecnología como mecanismo de expansión financiera.

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