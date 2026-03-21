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La generación que prometió no repetir el ciclo lo hizo

“El ciclo no se rompe solo con mirarse al espejo, se rompe cambiando lo que el espejo refleja”.

    Ariana De los Ángeles
    Por

    Estudiante de Psicología en la UPN

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El regreso de la delgadez extrema no es una percepción: es un hecho documentado. En el 2025, el hashtag #SkinnyTok agrupó más de 5.000 publicaciones en TikTok en un solo mes, con casi cien millones de visitas, promoviendo rutinas restrictivas como sinónimo de disciplina y éxito. Tras la década de la aceptación y visibilización de cuerpos reales, las imágenes sugieren un retorno a las aspiraciones estéticas de los 90, y los adolescentes que crecieron creyendo que ese ciclo estaba roto se encuentran de nuevo atrapados en él.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.