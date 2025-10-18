La IA: ¿aliada o amenaza para los estudiantes?

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en el ámbito educativo, generando tanto entusiasmo como preocupación. En el Perú, donde aún enfrentamos brechas significativas en el acceso a tecnología y calidad educativa, la IA representa una oportunidad única para extender el aprendizaje. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y pedagógicos que no podemos ignorar.

Herramientas como ChatGPT, traductores automáticos y plataformas de tutoría virtual permiten a los estudiantes acceder a información de manera rápida, personalizada y gratuita. En zonas rurales, donde los recursos son escasos, la IA puede ser un puente hacia una educación más equitativa. Además, facilita el aprendizaje autónomo, fomenta la curiosidad y puede adaptarse al ritmo de cada alumno.

Pero no todo es positivo. El uso indiscriminado de la IA puede fomentar la dependencia tecnológica, reducir el pensamiento crítico y facilitar el plagio académico. Muchos estudiantes recurren a estas herramientas para resolver tareas sin comprender los contenidos, lo que debilita su formación.

No se trata de prohibir, sino de aprender a usarla con criterio. La clave está en cómo se integra la IA en el sistema educativo, haciendo que sea un complemento y no un sustituto del aprendizaje.

La IA es una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede transformar la educación en el Perú. Pero su verdadero impacto dependerá de nuestra capacidad para formar estudiantes que cultiven el pensamiento crítico, la ética y el sentido humano del aprendizaje.