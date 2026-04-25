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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La urgencia de cuidar la salud mental en el trabajo

“Priorizar la salud mental no solo previene crisis, sino que construye organizaciones más sensibles, sanas y sostenibles”.

    Carla Fernández-Cabero Tupia
    Por

    Estudiante de Psicología en la Unifé

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    En los últimos años, la oficina se ha convertido en mucho más que un espacio físico; hoy es un escenario emocional donde convivimos con presión, expectativas, plazos y vínculos cotidianos. Aunque se habla con frecuencia de productividad, pocas veces ponemos en primer plano la salud mental. Un trabajador puede dominar todas las herramientas técnicas, pero si vive bajo estrés crónico, desmotivación o tensión relacional, su energía se desgasta lentamente, afectando no solo su desempeño, sino también su calidad de vida.

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