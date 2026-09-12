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Los riesgos de dejar de lado la educación política

“El problema no es que no nos importe la política, sino que nunca nos dieron motivos para que nos importara”.

    Adriana Dios Cruz
    Por

    Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Científica del Sur

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    ¿Se puede hablar de democracia en un país donde a los ciudadanos nunca se les enseñó a entenderla? La verdad, gran parte de la sociedad se siente ajena a la política por la simple falta de educación que tuvo; carece de análisis y pensamiento crítico ante sucesos perjudiciales para la misma población.

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