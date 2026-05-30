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Más allá del “mal voto”, el voto de la periferia que Lima aún no entiende

“Comprender ese voto no implica justificar a determinados candidatos, sino reconocer que las divisiones territoriales, económicas y sociales siguen estructurando profundamente la política peruana”.

    Nicolás Noblecilla
    Por

    Estudiante de Derecho de la Universidad de Lima

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    Hay una tentación peligrosa en el debate político peruano al reducir a ciertos votantes a una caricatura. Decir “¿cómo pueden apoyar a ese candidato?” resulta fácil desde la distancia, pero profundamente superficial cuando se ignoran las condiciones reales en las que millones de peruanos viven. Yo no considero a Roberto Sánchez el mejor candidato, y no votaría por él. Sin embargo, juzgar a quienes sí lo apoyan sin entender su contexto no solo es injusto, sino intelectualmente pobre.

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