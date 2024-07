Los jóvenes no somos ingenuos. No pedimos a Dina Boluarte milagro alguno en su mensaje a la nación. Sabemos que, sobre los indicios de corrupción, optará por dejar su suerte a estratagemas legales. Tampoco pedimos que renuncie ni adelante las elecciones, pues ya tuvo la oportunidad y no lo hizo. No pedimos que cierre el Congreso, pues incrementaría la crisis institucional en un momento en el que urge la estabilidad para que haya más inversión privada. No le pedimos lo que sabemos que no desea hacer. En su mensaje nos dirá lo que se ha hecho hasta ahora, así podremos fiscalizarla, pero también queremos que nos diga qué hará con miras al futuro. El futuro que se avecina podría ser grandioso y depende de lo que se haga hoy para que el Perú y los jóvenes no perdamos esta oportunidad de cambios tecnológicos llamada cuarta revolución industrial. Queremos escuchar cómo propone sentar las bases de aquel futuro en los años que le quedan.

¿Qué plan tiene para acelerar la digitalización del Estado? Un Estado moderno requiere de plataformas interconectadas, automatizadas y actualizadas en tiempo real. No hay futuro sin infotecnologías de vanguardia y, como demuestran Estonia y Singapur, casi no hay corrupción en espacios digitalizados.

¿Cuál es la estrategia para capacitar a funcionarios y autoridades? Con autoridades mediocres en la administración pública, la sociedad no podrá ver satisfechas sus demandas. Por más millones que se destinen a los gobiernos regionales, sin el talento para usarlos, sin conocimiento de las normas, el dinero solo se despilfarrará.

¿Cuál es el plan articulado de su Gabinete para asegurar más inversiones, generar trabajo y vivir en paz? No olvidemos que los policías desfilaron cuando inició su gobierno y frenaron el caos. Queremos verlos de nuevo en las calles yendo rincón por rincón tras los malos elementos. ¿Habrá plan Boluarte? ¿Cómo aplacará la creciente inseguridad?

Los jóvenes no pedimos confesiones milagrosas, pero sí un compromiso con el deber de gobernar. Digitalización, capacitación, seguridad, economía y educación son las apuestas básicas para el futuro. Queremos escuchar lo que hará por el futuro, lo que hará por nuestro futuro.