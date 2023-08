El último 28 de julio, la mandataria Dina Boluarte se dirigió a la nación por Fiestas Patrias con el mensaje presidencial más extenso en los últimos 40 años. En él abordó una serie de problemáticas nacionales; en especial, dos temas de gran interés social: “la inseguridad ciudadana” y “el impulso económico”, así como un mensaje de reconciliación nacional. Pese a los inconvenientes ocurridos dentro del Congreso, las propuestas presentadas en el discurso de la mandataria buscaron brindar esperanza sobre el futuro de la nación; una característica no necesariamente positiva si es que no es fiel a su célebre frase “hechos, no palabras”, pues el descontento del pueblo es evidente.

La presidenta inició su discurso pidiendo perdón en nombre del Estado a los deudos de los fallecidos durante las protestas, indicando que cumplirá con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y declarando que “no habrá impunidad para nadie en este caso”. Un hecho que generó alabanzas por parte de sus acompañantes; sin embargo, hubiera sido oportuno ver un reconocimiento de la mala gestión en los meses anteriores para sostener aquellas disculpas.

Por otro lado, las acciones que prometen solucionar la inseguridad ciudadana, una problemática que aqueja fuertemente a nuestro país, deberán tener las regulaciones eficaces para que se lleven a cabo de la mejor manera, pues Dina Boluarte, aparte de presentar un proyecto ante el Congreso en el que pide que se le delegue al Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana por un plazo de 120 días, propone incorporar en el Código Penal “la figura de expulsión en caso de flagrancia”, dirigido a la acción delictiva cometida por extranjeros.

Finalmente, puedo rescatar que, a diferencia de su antecesor, en su discurso Boluarte le otorgó importancia a la inversión privada y a cómo esta es necesaria para que la confianza en su administración aumente. No obstante, la ambigüedad acerca del alza del sueldo mínimo no consigue, quizás, el convencimiento de la población.

En definitiva, el extenso discurso de la presidenta Dina Boluarte trajo consigo en estas Fiestas Patrias una serie de propuestas para la mejora del país, dejándonos a nosotros los ciudadanos la esperanza de que le rinda culto a su frase tan mencionada en su discurso del viernes; “hechos, no palabras”.