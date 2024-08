Soy Pamela Pierina Aytite Centty estudio Contabilidad en la Universidad Católica San Pablo, del 26 al 28 de junio del 2024, tuve el privilegio de participar en el CADE Universitario, sin duda alguna la considero una experiencia enriquecedora.

Cuando me informaron que había sido seleccionada para participar, la emoción y expectativa crecieron día a día. Desde el primer momento en que llegamos a la Escuela Naval, conocí a personas increíbles de diversas universidades. Las ponencias a las que asistimos fueron verdaderamente inspiradoras, brindándonos valiosos aprendizajes sobre habilidades blandas y, lo más importante, sobre nuestro rol participativo en la democracia peruana.

Una de las lecciones más impactantes fue entender que, como estudiantes, también podemos promover la democracia en nuestro país. Antes, creía que para tener un impacto debía ocupar un cargo público o estar en el Congreso. Sin embargo, CADE me mostró que podemos empezar a hacer cambios desde nuestras comunidades universitarias, trabajando en proyectos que incentiven la participación democrática.

Estoy profundamente agradecida con IPAE por brindarnos esta oportunidad. Esta experiencia no solo me ha permitido crecer personalmente, sino también fortalecer mi compromiso con el futuro democrático de Perú. Ahora, junto con mis compañeros, estamos motivados para iniciar proyectos que promuevan la democracia desde nuestras universidades y más allá.

Además, las actividades de integración y los talleres de liderazgo nos dieron herramientas prácticas para ser agentes de cambio. Esta experiencia no solo ha sido educativa, sino también transformadora, dejándome con un sentido renovado de responsabilidad y esperanza para el futuro de nuestro país.

Me llevo la frase: “¡Democracia somos todos!”. Por lo que cada día me seguiré esforzando no solo en mí, sino en mi sociedad. En nosotros está el cambio para el mañana, y juntos podemos construir un futuro mejor y más democrático para Perú.