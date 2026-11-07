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Midiendo la calidad con estándares internacionales

“La formación universitaria también se construye intercambiando ideas y buscando respuestas a los desafíos de nuestras sociedades”.

    Vivian Isabel Arango Rafaelo
    Por

    Estudiante de Derecho y Ciencia Política por la Universidad Norbert Wiener

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cuando una persona elige una universidad, decide dónde invertir tiempo, esfuerzo y expectativas sobre su futuro. Por eso, considero importante preguntarnos cómo conocer la calidad de su formación y evaluarla más allá de sus afirmaciones y las regulaciones nacionales.

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