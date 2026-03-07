El Comercio
‘Outsiders’: la popularidad y la orfandad institucional

“¿De qué sirve un rostro nuevo si el control del poder se diluye en una frágil gobernabilidad?“.

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Cuando un rostro nuevo parece ser suficiente garantía de la gobernabilidad en nuestro país, la popularidad de los ‘outsiders’ aumenta. Y es que la novedad parece reemplazar la imperante necesidad de que el control del poder sea asumido por una persona que, además de haber ganado legitimidad, pueda mantener la institucionalidad de un gobierno.

