CADE Universitario 2023 fue un encuentro intensivo de tres días con la participación de jóvenes de diferentes rincones del país con quienes pude compartir experiencias durante el Desafío Mi Banco, las conferencias, quienes fueron mis compañeras de cuarto. Mi experiencia en CADE la puedo describir como única.

El primer día se centró en el registro y la asignación del alojamiento. Como parte de un grupo inmenso de estudiantes, tuve las actividades de integración con otros cadeístas y asistimos a la conferencia de bienvenida con los organizadores del evento y primeros ponentes que nos permitieron reflexionar sobre el lema de esta edición: “Elegimos democracia”.

En el segundo día, lo más resaltante fue el almuerzo con líderes, siendo uno de ellos abogado, lo que, particularmente, me entusiasmó mucho al compartir la misma carrera. Además, me encontré con jóvenes con experiencias similares a la mía, lo que me permitió no solo reflexionar con ellos sobre los temas vistos en las conferencias, sino también discutir sobre aquellos temas que afrontamos como estudiantes: la búsqueda de experiencia laboral o cómo realizar actividades de mayor impacto en la comunidad.

Por ejemplo, conversé con una egresada de la PUCP que me dio un mensaje valioso al estar en búsqueda de trabajo: “siempre mencionar el compromiso de aprender un programa o curso sobre el que puede que no tengas mucho conocimiento al momento de postular”. Me indicó que esto mostraría que estoy dispuesta a dominar nuevos conocimientos una vez aceptada para un determinado puesto.

En el tercer día se realizó la clausura de CADE Universitario. En esta, los cadeístas pudimos conocer más sobre la comunidad de jóvenes líderes para poder ser futuros embajadores en siguientes ediciones. De igual manera, el comité organizador nos brindó mensajes finales para no detener los esfuerzos en el camino a la resolución de problemas en el país.

Para finalizar, agradezco no solo el espacio para poder reflexionar sobre mi paso por CADE Universitario, sino también animo a los jóvenes que estén por egresar que consideren participar en representación de sus centros de estudios o de trabajo, porque participar de este evento es una oportunidad que no se repite fácilmente y no se suele encontrar a jóvenes con los mismos objetivos para hacer los cambios que el país necesita.