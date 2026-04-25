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Parques nacionales: el costo oculto del desarrollo energético

“¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestros parques nacionales puedan ser intervenidos?“.

    Yuliana Idone Espinoza
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad Continental

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    El proyecto de ley se presentó luego de que ocurriera una crisis energética en Perú a causa de una fuga en el ducto del yacimiento de gas de Camisea. Foto: Red de Salud La Convención.
    El proyecto de ley se presentó luego de que ocurriera una crisis energética en Perú a causa de una fuga en el ducto del yacimiento de gas de Camisea. Foto: Red de Salud La Convención.

    En el Perú, no todos los cambios en materia ambiental se presentan como retrocesos evidentes. A veces se introducen como propuestas que buscan el desarrollo. Ese es el caso del proyecto de ley 14288/2025-CR, que declara de interés nacional la explotación de gas en Madre de Dios.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.