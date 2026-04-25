Parques nacionales: el costo oculto del desarrollo energético

En el Perú, no todos los cambios en materia ambiental se presentan como retrocesos evidentes. A veces se introducen como propuestas que buscan el desarrollo. Ese es el caso del proyecto de ley 14288/2025-CR, que declara de interés nacional la explotación de gas en Madre de Dios.

A primera vista, la propuesta puede parecer razonable: más energía y más desarrollo. Sin embargo, el problema surge cuando se revisa dónde se pretende llevar a cabo esta actividad. Los lugares que se verán afectados son el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Bahuaja-Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri. Los parques nacionales son los espacios mejor protegidos del país. Están diseñados para conservar ecosistemas únicos. Son lugares donde la naturaleza debería estar por encima de cualquier interés económico.

El proyecto plantea que estas actividades podrían realizarse de manera excepcional y bajo ciertas condiciones. Pero el problema no es solo cómo se regula esa excepción, sino el hecho mismo de permitirla. Cuando se abre la puerta a intervenir, se reduce el nivel de protección. En derecho ambiental existe un principio clave: lo que ya se ha avanzado en protección no debería retroceder. Sin embargo, ese retroceso no siempre ocurre eliminando normas, sino también permitiendo lo que antes no estaba permitido.

En nuestro país, donde muchas veces lo “excepcional” termina volviéndose frecuente, el riesgo es evidente. Lo que hoy es una medida puntual puede convertirse mañana en una práctica común. ¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestros parques nacionales puedan ser intervenidos?