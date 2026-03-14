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¿Por qué en Perú es mal visto estudiar virtual?

“Muchos alumnos adoptan una actitud relajada, incurren en plagio, mantienen las cámaras apagadas y se dedican a actividades ajenas al estudio”.

    Dereck Melgarejo
    Por

    Estudiante de Enfermedades Neurodegenerativas en la Universidad Carlos III de Madrid

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    "Una posible solución radica en la mejora de las plataformas digitales y la capacitación docente". (Foto: Andina)
    "Una posible solución radica en la mejora de las plataformas digitales y la capacitación docente". (Foto: Andina)

    Recientemente, se implementó una modificación en la Sunedu que eliminó la obligatoriedad de especificar la modalidad de estudios (virtual o presencial) en los documentos oficiales. Previamente, también se había establecido la necesidad de notificar el porcentaje de créditos cursados bajo la modalidad virtual.

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