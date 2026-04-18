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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Por qué la inestabilidad política va a continuar?

“La erosión de los partidos políticos, sumada al deficiente y poco amigable diseño de la cédula, quizás ha impedido que se transmita la opinión honesta e informada”.

    Belinda Sarita Grandez Vargas
    Por

    Estudiante de Relaciones Institucionales en la PUCP

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    El pasado domingo fueron las elecciones generales. Tuvimos la oportunidad de votar libremente. La gran cantidad de candidatos presidenciales no pareció –y nunca lo hizo– una forma de representación, sino más bien un mecanismo para que la crisis política continúe.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.