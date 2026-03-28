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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Por qué necesitamos más juezas en el Perú?

“Una justicia diversa refleja la sociedad: permite que niñas y mujeres cuestionen estereotipos y se vean reflejadas en la toma de decisiones”.

    Luz María Linarez Huacausi
    Por

    Estudiante de Derecho en la UNMSM

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    "El camino a la magistratura para las mujeres va más allá del mérito académico. Es urgente implementar políticas que incentiven su participación, promoviendo el empoderamiento de las abogadas". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "El camino a la magistratura para las mujeres va más allá del mérito académico. Es urgente implementar políticas que incentiven su participación, promoviendo el empoderamiento de las abogadas". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    De cada 10 admitidos al Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura 2026, solo tres son mujeres. Persiste una barrera invisible para ser magistrada, por eso, la lucha contra los sesgos de género es una preocupación urgente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.