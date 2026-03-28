¿Por qué necesitamos más juezas en el Perú?

De cada 10 admitidos al Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura 2026, solo tres son mujeres. Persiste una barrera invisible para ser magistrada, por eso, la lucha contra los sesgos de género es una preocupación urgente.

Si bien hoy la presencia femenina en las aulas es cada vez más mayoritaria, las brechas no han desaparecido, sino que han mutado. Para entender esta disparidad, el feminismo nos permite comprender los simbolismos y nombrarlos. Los ‘pisos pegajosos’, como barreras al inicio de la carrera y los ‘techos de cristal’, como obstáculos invisibles hacia los altos cargos, están arraigados en sesgos, normas sociales y roles de género. A esto se suma el síndrome del impostor, que obliga a las mujeres a esforzarse el doble para demostrar su valía, cargando una mochila invisible de presión desproporcionada, y es que, cuando el entorno invisibiliza sus logros, frena su empoderamiento.

Una participación igualitaria en la magistratura responde al principio de igualdad ante la ley. Una justicia diversa refleja la sociedad: permite que niñas y mujeres cuestionen estereotipos y se vean reflejadas en la toma de decisiones. Además, las juezas aportan una sensibilidad distinta y una visión empática basada en sus vivencias frente a la desigualdad.

El camino a la magistratura para las mujeres va más allá del mérito académico. Es urgente implementar políticas que incentiven su participación, promoviendo el empoderamiento de las abogadas. Las futuras magistradas necesitan referentes, pero, sobre todo, condiciones para alcanzar sus sueños.