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Redes sociales, elecciones y discriminación

“El debate digital requiere mayor atención a las ideas y propuestas, sin recurrir a prejuicios para desacreditar a candidatos o votantes”.

    Diego Eduardo Salinas Tapullima
    Por

    Estudiante de Ciencia Política en la UNFV

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Durante la última década, el Perú ha avanzado en la promulgación de normas destinadas a sancionar el racismo y la discriminación. Sin embargo, esta problemática continúa siendo un desafío estructural. El Ministerio de Cultura informó que los reportes de discriminación étnico-racial aumentaron de 116 en el 2022 a 215 en el 2023 y alcanzaron los 284 casos durante el 2024, evidenciando un incremento sostenido.

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