Redes sociales, elecciones y discriminación

Durante la última década, el Perú ha avanzado en la promulgación de normas destinadas a sancionar el racismo y la discriminación. Sin embargo, esta problemática continúa siendo un desafío estructural. El Ministerio de Cultura informó que los reportes de discriminación étnico-racial aumentaron de 116 en el 2022 a 215 en el 2023 y alcanzaron los 284 casos durante el 2024, evidenciando un incremento sostenido.

En este escenario, las redes sociales se han convertido en espacios donde se reproducen expresiones de discriminación étnico-racial. El Ministerio de Cultura ha advertido que los entornos digitales constituyen uno de los espacios donde pueden difundirse este tipo de mensajes. Durante los procesos electorales, esta situación adquiere mayor relevancia, ya que el debate político se intensifica y las opiniones circulan con rapidez. En redes sociales, las críticas hacia candidatos no siempre se concentran en sus propuestas o trayectoria, sino que también pueden dirigirse a su color de piel, lengua, lugar de procedencia o vestimenta.

Estas expresiones no afectan únicamente a figuras políticas. También pueden dirigirse contra grupos de ciudadanos por sus decisiones electorales, generando descalificaciones basadas en prejuicios étnicos o sociales. El amplio alcance de las redes sociales y el anonimato de algunos usuarios facilitan la difusión y normalización de este tipo de mensajes. Tras los recientes procesos electorales y ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, uno de los principales desafíos será evitar que los comentarios discriminatorios se presenten como bromas o simples críticas políticas. El debate digital requiere mayor atención a las ideas y propuestas, sin recurrir a prejuicios para desacreditar a candidatos o votantes.