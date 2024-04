Nuestra Selección de Fútbol Femenino Sub 20 clasificó al hexagonal final del Sudamericano. Las dirigidas por Jacqueline Ucella vencieron a Uruguay en su último partido de la fase de grupos y están a un paso de lograr el sueño mundialista. La importancia de este hecho no solo radica en el triunfo obtenido frente a las “albicelestes”, sino en que el Perú no lograba disputar una fase final de este certamen desde el 2006, hace 18 años.

En el grupo A del torneo Sub 20, Perú, Argentina y Paraguay sellaron su pase a la instancia final a falta de una fecha. Por otro lado, en el grupo B, todo fue más reñido. Colombia ya tiene su puesto asegurado por ser anfitriona del Mundial, lo que permite que cuatro selecciones sudamericanas más puedan acceder a este.

La decepción fue Ecuador, que a pesar de jugar como local todos sus partidos del Sudamericano, no pudo quedar entre las tres mejores de su grupo.

El buen desempeño de las chicas no es una casualidad. A inicios del 2023, la Federación Peruana de Fútbol apostó por Emily Lima para ser la directora técnica de “La Bicolor” femenina. La entrenadora brasileña, junto con su equipo de trabajo, viene realizando un buen papel en todas las categorías, desde la Sub 17 hasta la Selección absoluta.

Jacqueline Ulloa, asistente técnica de Emily Lima, convocó a 17 jugadoras del medio nacional y a cinco del extranjero, con el objetivo de competir en el Sudamericano Sub 20. Este es un indicio del crecimiento deportivo que ha habido en el país a lo largo de los últimos años.

Según la FIFA, la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub 20 se llevará a cabo entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre del 2024, en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. Esperemos que nuestras chicas estén a la altura, como hasta ahora han demostrado estarlo.