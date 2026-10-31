Transacción digital: ¿estamos protegidos?

En la actualidad, la transformación digital ha cambiado la manera de consumir y administrar el dinero, desde realizar compras por redes sociales hasta pagar servicios desde cualquier lugar y en cuestión de segundos. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicados en marzo del 2026, 9 de cada 10 usuarios de servicios financieros digitales en el Perú utilizan billeteras digitales, una cifra que refleja cómo la tecnología se ha integrado progresivamente a nuestra vida cotidiana.

¿Hasta qué punto depositamos nuestra confianza en el mundo digital sin considerar los riesgos para nuestra seguridad financiera?

Si bien existen mecanismos de seguridad y normas que protegen los derechos de los consumidores, su efectividad también requiere que las entidades financieras garanticen condiciones de seguridad y que los usuarios conozcan cómo actuar frente a una operación no reconocida. En este sentido, la educación financiera permite que el consumidor utilice las herramientas tecnológicas con mayor conocimiento, proteja su información y conozca sus mecanismos de defensa, como presentar reclamos ante las entidades financieras o acudir al Indecopi cuando corresponda.

Por tanto, el verdadero desafío no consiste en renunciar a la comodidad que ofrece el consumo digital, sino en aprender a utilizarla con responsabilidad y conciencia, fortaleciendo la seguridad financiera mediante la información, la prevención y una protección efectiva del consumidor. Porque avanzar digitalmente también significa aprender a protegernos.