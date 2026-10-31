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Transacción digital: ¿estamos protegidos?

“El verdadero desafío no consiste en renunciar a la comodidad que ofrece el consumo digital, sino en aprender a utilizarla con responsabilidad y conciencia”.

    María Fernanda Quihue Escalante
    Por

    Estudiante de Derecho en la UTP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Women hand using laptop do online selling for people that shopping online with chat box, cart, dollar icons pop up. Social media maketing concept.
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    / Suwaree Tangbovornpichet

    En la actualidad, la transformación digital ha cambiado la manera de consumir y administrar el dinero, desde realizar compras por redes sociales hasta pagar servicios desde cualquier lugar y en cuestión de segundos. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicados en marzo del 2026, 9 de cada 10 usuarios de servicios financieros digitales en el Perú utilizan billeteras digitales, una cifra que refleja cómo la tecnología se ha integrado progresivamente a nuestra vida cotidiana.

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