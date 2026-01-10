Venezuela: soberanía vs. impunidad

La crisis venezolana constituye uno de los mayores retos actuales para el derecho internacional, al cuestionar los límites reales de la soberanía estatal y la intervención extranjera en contextos de ruptura democrática y violaciones de DD.HH.

Tradicionalmente, la no intervención ha sido concebida como una garantía esencial para la convivencia pacífica entre Estados. Sin embargo, su invocación pierde legitimidad cuando un régimen se sostiene mediante prácticas represivas y la negación de DD.HH.

En el caso venezolano, diversos organismos internacionales han documentado desapariciones forzadas, persecución política y otras conductas que configuran crímenes de lesa humanidad. La inacción frente a estos escenarios no es neutral, porque erosiona la credibilidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Ante esta realidad, la doctrina de la responsabilidad de proteger ofrece un marco normativo que permite reinterpretar la soberanía como una responsabilidad y no como un privilegio. Cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población, la comunidad internacional asume un rol subsidiario, legitimando medidas excepcionales orientadas a detener los abusos y restaurar el orden constitucional. Desde esta perspectiva, una intervención extranjera debe entenderse como un último recurso frente al colapso institucional.

El derecho internacional no puede reducirse a declaraciones formales sin efectos reales. Como advertía Edmund Burke, “lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”.