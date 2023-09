Cuando la gente me preguntaba qué quería ser de grande, siempre contestaba: “veterinaria, porque me gustan los animales”. Con los años, he aprendido que esta carrera va más allá de querer a los animales y velar por su salud y bienestar; ser veterinaria es un compromiso para mejorar y contribuir con la salud de las personas y el cuidado del medioambiente.

Como muchos saben, el Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo; sin embargo, muchas de nuestras especies se encuentran en peligro de extinción. En este contexto, nuestra misión como veterinarios sería promover la conservación y protección de nuestra biodiversidad. Durante mis prácticas veterinarias en nuestra Amazonía, pude formar parte de proyectos que se dedican al rescate y rehabilitación de animales que, por culpa del hombre, perdieron su hogar, fueron maltratados o han sido víctimas del tráfico ilegal de especies. He tenido la satisfacción de ayudar a reintroducir animales como manatíes, guacamayos, osos hormigueros, monos, etc., a la naturaleza, pero también he sido testigo de la ignorancia de las personas sobre nuestra propia fauna y flora.

Nuestra labor como veterinarios no solo se limita a la atención clínica de animales enfermos o heridos; tenemos la responsabilidad de educar y concientizar a las personas sobre la importancia del cuidado responsable de los animales y la prevención de las enfermedades zoonóticas. Debemos explicarle a la gente sobre la tenencia responsable de mascotas y sobre las prácticas correctas de crianza y manejo de animales de producción para garantizar alimentos de alta calidad y seguros para el consumo.

De esta manera, podemos transformar actitudes y comportamientos en nuestra comunidad y construir un Perú donde la coexistencia entre humanos y animales se base en el respeto y bienestar mutuo. Por eso, cuando decidí estudiar la carrera de medicina veterinaria, no solo elegí una profesión; elegí una vocación.

