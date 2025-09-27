¿Y dónde están los traductores?

El 30 de setiembre se celebra el Día del Traductor, en honor a San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín vulgar, la lengua del pueblo.

Como traductores, cumplimos una misión imprescindible: hacer que la información cruce fronteras lingüísticas sin perder su esencia. Nuestro trabajo asegura que un mismo mensaje pueda ser comprendido, sentido y vivido por públicos distintos.

¿Dónde están los traductores? En todas partes. Cada vez que leemos un manual para armar un mueble, disfrutamos de una película extranjera o seguimos una serie coreana, ahí está presente la traducción. Su trabajo suele pasar inadvertido, porque una buena traducción se confunde con el texto original. Sin embargo, su aporte ha sido decisivo a lo largo de la historia: sin ellos, muchas guerras no habrían terminado y miles de tratados jamás se habrían firmado.

En tiempos recientes, la irrupción de la IA hizo pensar que la traducción sería una de las primeras profesiones en desaparecer. La realidad demuestra lo contrario: la IA se ha convertido en una herramienta de apoyo, que alivia las tareas mecánicas para que el traductor pueda centrarse en lo esencial: dar sentido, matizar, aportar criterio humano. Hoy somos ingenieros lingüísticos que afinan la precisión y la sensibilidad de cada mensaje.

Este 30 de setiembre, celebremos a quienes no solo estudian un idioma, sino también una cultura; a los curiosos y apasionados por comprender el mundo en su forma más pura. Porque son ellos quienes construyen los puentes que nos permiten entendernos más allá de cualquier frontera.