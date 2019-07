Días felices, por Mario Ghibellini

En Fuerza Popular se han puesto sentimentales. Será tal vez que ya se viene el cumpleaños del ingeniero Fujimori (que, como todos saben, tuvo el temprano gesto patriótico de nacer un 28 de julio). O, a lo mejor, que ya están recuperando las cosas que los fiscales se llevaron en el allanamiento de sus locales y se han encontrado con viejas fotos de cuando todos creían que habían ganado la re-reelección limpiamente. Quién sabe… Pero lo cierto es que el hecho de que un vocero tan caracterizado de la línea dura como Héctor Becerril haya manifestado esta semana que, para él, Kenji ya cumplió su castigo y debería regresar al Congreso, indica que andan con la nostalgia revuelta.



Becerril en realidad ha dicho más. Y sus palabras han sonado tan desconcertantes para quienes tienen memoria de los términos en los que se refería hasta hace poco al benjamín de los Fujimori, que más de uno ha llegado a pensar que hablaba dormido.



En marzo del año pasado, en efecto, el parlamentario por Lambayeque sostenía que “Kenji no solo es corrupto”, sino también el perpetrador de “un acto cobarde” al querer “culpar a su hermana de actos delincuenciales”. Y ahora, en cambio, declara que ojalá su retorno al Congreso se dé lo más pronto posible y que espera que pueda concretarlo “junto con los demás colegas que en un momento dado se retiraron de la bancada”. “Es importante que quienes comenzamos por el mandato del pueblo en una bancada debamos nuevamente seguir ese mandato y volver a unirnos en una sola bancada”, ha recitado consumido por la morriña.

—Cara de hereje—



Desde luego que, amén de desconcierto, su repentina muda de ánimo ha despertado suspicacias. La cercanía de la elección de la Mesa Directiva del Legislativo y las apetencias del fujimorismo por recuperar la presidencia de ese poder del Estado han hecho maliciar a muchos que es solo en aras de ese interés que ahora entona tan dulce canto. “La necesidad tiene cara de hereje”, reza un antiguo proverbio latino. Y no es difícil identificar las facciones de tal cara en la situación que describimos.



La democracia, sin embargo, precisa de partidos fuertes. ¿No es eso acaso lo que se pasan machacando peritos y enterados con ocasión de la reforma política que se discute en estos días? Quizás valga la pena entonces imaginar escenarios que pudieran convertir el sueño de una bancada de Fuerza Popular reconciliada en realidad.



Para empezar, Kenji debe andar tan dolido con todo lo que le dijeron antes, que el pedido de retorno tendría que surgir también de otras voces que, en su momento, hayan podido resultar para él tan agraviantes como la de Becerril. Proponemos, en concreto, enviarle una embajada en la que se sumen al ya mencionado congresista, Lourdes Alcorta (que en abril del año pasado le dedicó al joven Fujimori un tuit en el que le decía: “Kenji, eres un pobre diablo”) y Úrsula Letona (que en esa misma época sostuvo que el hermano menor de Keiko “tiene graves problemas para argumentar sus ideas”).



Conseguida la reincorporación de Kenji, por otra parte, los representantes del conglomerado naranja deberían trazarse metas más ambiciosas. ¿Por qué no intentar, por ejemplo, el regreso de Yesenia Ponce, parlamentaria imaginativa y siempre dispuesta a desdecirse? Al lado de los otros legisladores fujimoristas que han tenido problemas con sus certificados escolares, ella podría, además, conformar una bonita tuna estudiantil para animar las fiestas en el local de Morochucos.



El verdadero gol de media cancha, no obstante, sería recuperar a Salaverry. Vamos, nadie fue durante los dos primeros años de funcionamiento de este Congreso un ejecutor tan obediente y fervoroso de las afiebradas instrucciones del alto mando keikista como él. Y si bien a partir de julio del año pasado se dedicó a desmontar desde la presidencia de la Mesa Directiva los despropósitos que había dejado en marcha su antecesor, Luis Galarreta, no se puede descartar que lo haya hecho de puros celos.

—Como antes—



Si pudieran lograr que volviese al redil, entonces, todo podría ser como antes. ¡A contratar de nuevo al coronel Walter Jibaja para que se haga cargo de la seguridad del Parlamento y televisores –con su frigobar más– para todo el mundo! Es cierto que ya el mejor momento para instalarlos pasó (junto con el Mundial y la Copa América), pero nunca es tarde cuando la dicha llega.



¿Quién más? ¿Sería factible persuadir a legisladores como Rolando Reátegui o Miguel Castro para que colaboren eficazmente pero con la recomposición de la bancada, a pesar de todas las declaraciones incómodas para Fuerza Popular y sus líderes que puedan haber hecho a puerta cerrada o abierta? En una de esas, sí. Ahí está la señora Vilcatoma, que retornó a la bancada después de haber renunciado a ella diciendo que se arrepentía de haber creído en Keiko Fujimori y que se había caído la careta de la supuesta intención partidaria de luchar contra la corrupción: un paradigma de apego a la camiseta original solo superado por el ejemplo de la señora Letona, que regresó a la bancada antes de haber terminado de dejarla.



Así reunidos de nuevo con renunciantes, expulsados y topos, y bajo la orientación casi parental de los congresistas Tubino y Salgado, ya solo les haría falta a los legisladores naranjas que sus colegas Mamani y López Vilela cumplan sus respectivos periodos de suspensión para apachurrarse todos en una foto de familia que evoque los días felices de antaño y anuncie su retorno.



Ah, claro, y faltaría también que regrese el parlamentario Dipas de Estados Unidos, pero eso lo damos por descontado.

