Patrulla Barbadillo

En el Reino Mágico de Disney, existe una atracción conocida como “El salón de los presidentes” en la que se lucen figuras ‘animatrónicas’ de todos los mandatarios estadounidenses, y algunas de ellas pronuncian incluso fragmentos de discursos que hicieron famosos a los personajes que representan. Gracias a la tecnología, los espectadores viven por un momento la fantasía de estar viendo y escuchando a George Washington o Abraham Lincoln.

Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

En esta pequeña columna, hemos intentado con frecuencia imaginar cómo sería la versión peruana de semejante atracción. ¿De dónde podríamos sacar los muñecos? ¿Qué discursos de exgobernantes nuestros valdría la pena rescatar? ¿Qué ambiente podría acoger a la pléyade de golpistas y ventajistas que han pasado por la Casa de Pizarro? Pues bien, en primer lugar, los únicos muñecos de presidentes que vienen a la mente son esos que se venden en el centro de Lima para quemar en Año Nuevo. Los discursos que tendrían que pasar a la inmortalidad, por otro lado, son muchos, pero si hubiera que escoger uno solo, aquí nos inclinaríamos por la inigualable rutina del niño y el pollo que improvisó magistralmente el maestro Pedro Castillo. Y en cuanto al ambiente, nada de salones. Habida cuenta de la historia republicana reciente, el más adecuado, en nuestra opinión, sería más bien un recinto carcelario. Porque con el traslado de Martín Vizcarra al Fundo Barbadillo es ya una mayoría de los exmandatarios vivos de esta sufrida patria nuestra la que habita hoy tras las rejas (como todo establecimiento penal peruano, el de la Dinoes parece estar condenado al hacinamiento en un futuro no muy lejano). Cuatro exjefes de Estado apretujados en la misma prisión forman ya una cuadrilla, un escuadrón, una pandilla. O quizás, en términos más juveniles, una patrulla.

–Crespos hechos–

Sobre la prisión preventiva dictada esta semana al “Lagarto”, hay posiciones encontradas. Unos dicen que es injusta porque no había elementos para asumir que existía riesgo de fuga y otros, recordando la voluntad de engaño que sugiere toda teñida de pelo aparatosa, que sí. El asunto es debatible, pero lo cierto es que el hombre ya se encuentra en el trullo y si tenía intenciones de escurrirse de la justicia cuando las papas comenzaran a quemar, pues lo dejaron con los crespos hechos.

Así las cosas, la pregunta que muchos se hacen ahora es cómo será su relación con los otros internos del lugar. La diversa procedencia política de los actuales inquilinos del Fundo Barbadillo haría pensar en tratos fríos cuando no abiertamente hostiles entre ellos. Pero la soledad y el confinamiento cambian a las personas y Vizcarra sabe que contra esos males no hay vacuna…

Pasadas las primeras semanas, comprenderá acaso que su situación tiene mucho en común con la de sus compañeros de encierro: Toledo, Castillo y Humala. Por las razones que fuese, los nombres de Eliane, Lilia y Nadine no figuran en la lista de visitantes habituales a la Dinoes; y es probable que tampoco aparezcan en ella los de Maribel y Zully. La sintonía con los otros habitantes del penal, en consecuencia, podría ganar poco a poco espacio en el espíritu del recién llegado. Es cuestión de que comprenda las ventajas que eso le podría traer: acceso a la chicha canera que, según se rumorea, produciría uno de ellos, o la posibilidad de hacer economías de escala y contratar entre todos a una sola ‘portátil’ que coree consignas alternadas en las afueras del penal. No es inimaginable, en honor a la verdad, que los miembros de esta patrulla terminen hermanados y a lo mejor, quién sabe, hasta haciéndose el mismo peinado.