No hubo que esperar al juicio de la historia. El cambio de Gabinete ocurrido esta semana es la admisión del Gobierno de que fracasó en su lucha contra la epidemia. Admisión tácita, por supuesto, porque los gobernantes (y los políticos en general) son tan proclives a la autocrítica como el hombre lobo a que le hagan la cera. Pero remover al presidente del Consejo de Ministros solo un mes y medio después de que hubiese obtenido el voto de confianza del Congreso para su plan de política general del Ejecutivo, al titular de Salud que se nombró al principio de la emergencia solo 117 días después y mientras el virus todavía campea en el territorio nacional y a la ministra de Trabajo en medio de una tormenta de críticas por la forma necia en que su sector trabó la adaptación de las empresas a la ardua realidad de la cuarentena equivale a reconocer que la estrategia –si acaso puede hablarse de tal cosa– estuvo mal planteada y peor administrada desde el principio.

No vamos a insistir aquí con los tristes puestos que el Perú ocupa en el ránking de los países con mayor número de contagios o en el de las caídas económicas más severas: los ‘terraplanistas’ que siguen postulando que estamos en el mejor de los mundos no se van a dejar doblegar así nomás por la mera reiteración de los datos puros y duros que los contradicen. Pero obviamente no es casualidad que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, haya anunciado que los principales empeños de su gestión estarán dirigidos a combatir la pandemia (de un modo distinto a como se la combatió hasta ahora, se entiende; porque si no, ¿para qué el cambio?) y relanzar la economía. Además, desde luego, de garantizar elecciones libres el próximo año.

—Nuestro inoperante—

En lo que concierne al relanzamiento de la economía en particular, el discurso de Cateriano en sus presentaciones ante la prensa estuvo salpicado, adicionalmente, de referencias a un acercamiento a la empresa privada y a la adopción de medidas para flexibilizar sus actividades y destrabar proyectos mineros. “Sería absurdo dejar esos minerales bajo tierra”, ha sentenciado. Y es de imaginar cómo le habrá quedado el ojo a Zeballos después de semejante afirmación.

Las imágenes del ex primer ministro posteriores al despojo de los atributos del poder que los medios han mostrado transmiten, de hecho, una melancolía que sugiere que no se esperaba lo sucedido.

El problema, sin embargo, es que Zeballos era como era –inoperante, digamos– porque Vizcarra lo permitía o, peor todavía, lo alentaba. Era ciertamente el ‘premier’ que necesitaba para los tiempos del poder omnímodo que concentró tras el cierre del Congreso y al inicio de la emergencia. Esto es, uno que no le llevara la contra, que no le hiciera sombra y que se enredara en sus esfuerzos por redondear una oración. “Será inoperante, pero es nuestro inoperante”, podría haber sido la frase que resumiera la posición presidencial sobre su idoneidad para el cargo.

Pero los tiempos de pronto cambiaron. Hace apenas unos diez días, después de sus intentos fallidos por dar un nuevo salto en las encuestas a través de las amenazas a las clínicas privadas o al Congreso, Vizcarra comprendió, al parecer, que necesitaba apartarse del centro del escenario político antes de que empezaran las pifias. Y para eso necesitaba de un primer ministro que tuviera peso propio y atrajera sobre sí los reflectores.

Pues bien, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, se lo ha conseguido. Pero la verdad es que existe una importante distancia entre dejar que un nuevo presidente del Consejo de Ministros anuncie lo que quiere hacer y efectivamente permitirle que lo haga. Sobre todo si, como señalábamos antes, cada una de las acciones anunciadas supondría una descalificación de la forma en que se estaban administrando las cosas hasta ahora.

Son reveladoras, en ese sentido, las declaraciones del jefe de Estado sobre una presunta permanencia de Zeballos en el equipo de Gobierno. “Tenemos que seguir contando con su experiencia y sus aportes”, ha proclamado. Y lo único que podemos decir al respecto es: ¿en serio?

Sea como fuere, lo cierto es que Cateriano necesita averiguar a la brevedad si Vizcarra está realmente dispuesto a concederle el margen de acción que sus planes requieren o solo lo ha convocado para que sea un pararrayos mientras que él sigue aplicando la receta del desastre. En otras palabras, si realmente es un pato rengo o solo se está haciendo el cojo.

—El guapo del barrio—

Anotemos de antemano que no creemos –ni hemos creído nunca– que el presidente actúe como actúa porque quiera extender su mandato ilegalmente. El afán por ostentar un poder sin mella y ser popular no tiene que estar enderezado hacia propósito alguno: es un fin en sí mismo. Una gratificación semejante a la de ser el guapo del barrio.

El problema, no obstante, es que el barrio está sumido en la debacle económica y atravesado por la peste.

Volviendo a Cateriano, la prueba rápida que podría aplicarle al mandatario es la de demandarle que aparte inmediatamente de la secretaría general del despacho presidencial a la señora Mirian Morales, que contrató a la hermana de su ex pareja y tía de su hija para que prestara servicios al Estado cuando era directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un espinoso tema del que Vizcarra no parece tener muchas ganas de hablar.

Una eventual negativa a tal pedido le haría saber al flamante ‘premier’ qué es lo que se viene. Y, de paso, su reacción ante ello nos permitiría saber a nosotros de qué color es la luz que despunta al final del túnel.