Conforme a los criterios de Saber más

Abrumados por el reto cognitivo que plantean las catástrofes políticas que enfrentamos día a día, los peruanos percibimos las elecciones de abril como un evento remoto. Descifrar, por ejemplo, cómo así el que provocó el problema que acabó con el nuevo cambio de ministro del Interior fue el general Cluber Aliaga al aceptar el cargo y no la premier Bermúdez o el presidente Sagasti al proponérselo, demanda el dominio de una lógica alternativa a la aristotélica. Y penetrar el misterio que envuelve la convicción de la actual representación nacional sobre su capacidad para alumbrar en 15 días un régimen agrario de vanguardia exige ya echar mano del tarot o las runas antiguas.

Lenta pero inexorablemente, sin embargo, la fecha en la que tendremos que acudir a las urnas se acerca y, en consecuencia, a pesar de que parezcan traer noticias sobre lo que ocurre en un mundo paralelo, conviene revisar de vez en cuando las encuestas. Vilipendiadas por aquellos a los que sus proyecciones no sonríen y desdeñadas por los que las llaman “solo fotografías del momento” (¿existen acaso otras?), ellas informan siempre sobre patrones y desplazamientos en las preferencias ciudadanas que tendrán un impacto en el cuadro final. Y revelan, por lo menos, qué tan mal están jugando sus cartas a estas alturas de la partida los aspirantes a ceñirse la banda embrujada. Porque, a juzgar precisamente por lo que los sondeos reportan, bien no las está jugando ninguno.





— Por el hueco de la madriguera —

Con esas consideraciones en mente, en esta pequeña columna decidimos asomarnos esta semana a las cifras de la última encuesta divulgada por una empresa de cierta reputación en el oficio y encontramos algunos datos sugestivos que, sospechamos, tenderán a confirmarse ‘grosso modo’ en las que se publiquen en los próximos días.

Nos referimos, desde luego, a la encuesta que Datum realizó entre el 3 y el 6 de este mes y en la que el puntero de tantas jornadas, George Forsyth, cae con la gracia de Alicia por el hueco de la madriguera que la condujo al País de las Maravillas. Diez puntos porcentuales ha perdido en sesenta días el alcalde que se alejó de la Victoria. Y aunque ocupa todavía el primer lugar en la intención de voto, todo indica que se sigue alejando de ella.

Parece una cuestión de semanas, en realidad, el plazo que deberá transcurrir para que Forsyth aterrice en la loseta en la que hoy se agolpa una multitud de menesterosos candidatos a los que ir segundos en esta carrera no ha de significarles consuelo alguno. Separados efectivamente por porcentajes que el margen de error torna irrelevantes, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Julio Guzmán, Verónika Mendoza y Yonhy Lescano tratan de darse en estos días con el codo y no para intercambiar el consabido saludo COVID, sino para empujarse unos a otros al socavón donde habitan los Ollantas y los Oliveras, comprobando que no existe mayor dolor que recordar los tiempos felices en medio de la miseria.

Mientras tanto, el número de peruanos que no distingue a un postulante que lo entusiasme siquiera un poquito, o que desde ya anuncia que votará viciado o en blanco, se viene incrementando y representa un 58% del universo de electores. Una circunstancia que no debería extrañar a nadie que haya seguido recientemente el desempeño de los presuntos “favoritos”.

Entre la señora que recluta a sus antiguos detractores (admitiendo, nos imaginamos, que algo de razón tenían en aquellos defectillos morales que le atribuían) y aquella otra que daría la impresión de haberse quedado pasmadita en sus devaneos sobre un cambio de Constitución; o entre el provecto hidalgo que tiene problemas para recordar los generales de ley de la organización por la que postula y el que se felicita de que su partido haya cumplido 19 años de fundado porque eso les permite celebrar los 19 años de existencia, los aterrados votantes miran al cielo en busca de una señal que no aparece. La pretendida omnisciencia divina de la que hablan los teólogos, se diría, no existe. O por lo menos, cuando se trata de optar entre fenómenos de feria como potenciales regentes de este castigado terruño nuestro enfrenta serias limitaciones.





— ¡Nadie para presidente! —

Si al ser interrogada sobre el eventual depositario (o depositaria) de sus simpatías para los comicios del próximo año, la enorme mayoría de ciudadanos se inclina por la nada, la conclusión es evidente: hoy por hoy, todos los aspirantes a la presidencia que evolucionan por la pasarela que ellos mismos se han montado son segundos. En más de un sentido.

Al final, por supuesto, sucederá lo de siempre. Arrinconados por la desesperanza, los votantes se buscarán a un candidato que haya dicho cosas lo suficientemente gaseosas o ambiguas como para soñar que sintoniza con ellos. Se lo inventarán, en buena cuenta. Y lo empujarán tumultuosamente hasta Palacio, con una ilusión merecedora de mejor suerte.

Pero que nadie confunda eso con un triunfo. Si algo sugieren las encuestas que vemos por estas fechas en los medios es que las elecciones de abril no tendrán realmente un ganador; solo un fulano que llegará penúltimo.