¿Alan García ya fue?, por Enrique Pasquel

Para muchos el candidato de Alianza Popular, Alan García, tiene escasas posibilidades de pasar a una eventual segunda vuelta para disputar la presidencia. Sin embargo, el escenario de esta contienda electoral dista mucho de estar cantado y el resultado final podría sorprender a más de uno.

"Varias personas han declarado desahuciado a Alan García para esta elección teniendo en cuenta que parece estar haciendo esfuerzos desesperados pero vanos para escapar del cuarto lugar de las encuestas. Sin embargo, no creo que García esté liquidado", afirma Enrique Pasquel, subdirector periodístico de El Comercio.

Pasquel considera que hay dos aspectos que mantienen vivo al ex presidente en estos comicios electorales. El primer factor es su cercanía a los demás candidatos en los sondeos de intención de voto. "Alan García está a 5 puntos de los candidatos empatados en el segundo lugar, lo cual no es una diferencia que no se puede remontar más aun cuando en elecciones pasadas él creció fuertemente en los dos últimos meses", explica.

El segundo aspecto es lo que podría pasar con PPK, pues podría perder votos debido a la presencia de Julio Guzmán. "Si en ese escenario, Acuña comete un error grave o Alan García descubre cómo quitarle votos a este último, el ex mandatario se podría colar a la segunda vuelta fácilmente por una nariz", estima Pasquel.

Para el subdirector aún nada está dicho. "En mi opinión quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta es algo que se definirá en una final de fotografía", concluyó.

