¿Buscas pareja para tu mascota? Esta aplicación te ayudará

Encontrar la pareja ideal o un compañero de juego para tu mascota ya no será un dolor de cabeza para ti. Y esos paseos juntos al parque dejarán de ser aburridos, incluso podrán servir de excusa para conocer gente que como tú ama a los animales.

Se trata de DogJuan, una innovadora app gratuita peruana que ya se encuentra disponible en Google Play. Ernesto Llanos, director creativo de esta útil propuesta para amantes de los animales, da detalles al respecto.

¿Cómo surgió DogJuan?

Soy un pet lover, siempre me he interesado por los animales, siempre he tenido perros en casa. Y cuando decidí hacer una aplicación, en lo primero que pensé fue en que sea útil para las personas que tienen mascotas. Recurrí a un amigo pet grooming para saber cuál era la principal preocupación de la gente que tiene mascotas. Me dijo que la mayoría le preguntaba sobre el tema de la pareja. Parece que eso se ha convertido en prioridad para la gente.

¿La aplicación sirve para cualquier tipo de mascotas?

Puede ser para perros, gatos y demás; pero principalmente para perros.

¿Qué otro beneficio tiene esta aplicación?

Comenzamos con la idea de que sea solo para encontrar pareja, pero nos dimos cuenta que había más que eso. Uno de los principales problemas que tienen los dueños de los perros es sacarlos a pasear. Generalmente los sacan solo cinco minutos porque se aburren y eso es contraproducente para los animales, pues ellos necesitan diversión: correr, dar vueltas, sentirse libres.... Esta aplicación permite contactar gente que saque a pasear a sus mascotas a la hora que uno lo hace. Y si la persona es soltera y tiene suerte, puede surgir un romance entre pet lovers. Hay mucha gente que para estar con alguien necesita que esta comparta su gusto por los animales.

A través de la aplicación también se puede encontrar veterinarias, pet grooming, hoteles, tiendas de ropa y restaurantes donde acepten mascotas.. Y recibir notificaciones con descuentos de algunos establecimientos.

¿Y si no tienes mascota y quieres comprar o adoptar una?

Nosotros estamos a favor de la adopción, por eso cuando ingresas por primera vez a la aplicación tienes que poner tus datos. Y si no tienes mascota, te proponemos adoptar una. Apoyamos a instituciones que dan en adopción a animalitos abandonados.

Esta es la primera aplicación de Ernesto Llanos. DogJuan se gestó entre el 2014 y 2015, con inversión propia. "Tras registrar el nombre, la inscribimos en Start Up Perú, donde aún estamos en proceso de selección. La aplicación fue hecha con inversión propia y ha llamado bastante la atención, sobre todo el nombre, el logo y el concepto", remarca Llanos.

