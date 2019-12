Cinco derrotados del 5 de octubre

FERNANDO VIVAS

No es una lista de candidatos. Para eso, espérense al domingo y a la ONPE. Son 5 trucos electorales que, luego de esta campaña, podremos decir que ya fueron.

1. Tengo ‘lleca’ porque la farándula me apoya: El candidato farandulero ya murió, sin escándalo, sin pena ni gloria. Susy Díaz nos metió el dedo en 1995 de tal forma que ninguno de su especie nos la vuelve a hacer. Irán a contar cuentos a “Amor, amor, amor”, pero a gobernar o a legislar, ni hablar. La farándula, en el 2014, no sirve ni de apoyo. Miren nomás como bulleamos a Melcochita por hacer un spot de Susana y contar el chiste de que lo hizo gratis.

2. Te la canto, hermanito: Como complemento de campaña, como clip ligero en medio de otros clásicos y seriotes, vaya y pase. Pero si la cancioncita con volteo de letra, es sustituto de propuesta técnica, mejor no insistir. Salvador Heresi estuvo chévere con su ‘Soy Salvador’, pero no debió hacer bis. En la política criolla toda repetición es una ofensa.

3. Te contagio mi virus: Antes de lanzar su anzuelo, el candidato debe analizar lo que puede pescar en el río revuelto. La torrentera está llena de pirañitas que quieren convertir su virus benigno en un chikungunya. El viral por el viral mismo, no garantiza nada. Sino, que lo diga Madeleine Osterling y su ‘parque del recuerdo’. La infinita cadena de clics sobre una ocurrencia no acaba, necesariamente, en la cámara secreta marcando el símbolo de la infección.

4. Huevéame, pero vota por mí: Si Fernán Altuve pudiera hacerlo, iría a la Sunarp a registrar el huevo como marca exclusiva. Lo ha conjugado de todas las formas posibles: huevo duro, huevo derecho, huevo de obras, huevos para gobernar (solo le faltó una: ‘les llegué al huevo, ¿no?’). El recurso que parecía inagotable, se agotó.

5. Como sea, pondré orden: Ah, no, con la seguridad no te juegues ni te hagas el payaso. En el 2010 Álex González la quiso hacer con su helicóptero y hasta se bautizó, onomatopéyico el tipo, como ‘Toco Toco’. Ahora nos salió con ‘drones para los ladrones’ y ahí quedó el chiste. Guillermo Arteta, más bigote que Cornejo, general PNP en retiro, habló solo de seguridad y tampoco pasó nada. Heresi llamó a los militares a patrullar las calles y ni polémica se armó. No señores, para ofrecer orden, hay que ser autoridad. Mientras sean candidatos, identifíquense con la gente, quizá ese sea el mejor truco, el que no ha sido derrotado.