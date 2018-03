¿Qué debe hacer el próximo presidente en inversión pública?

El próximo presidente del Perú debería enfocar sus esfuerzos en las etapas de ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública, las cuales tienen serias falencias, indicó Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico.

En entrevista con Jimena de la Quintana en el espacio Día_1 Electoral, Casas explicó que la inversión pública tiene tres etapas: la preinversión o presentación de proyectos, la inversión o ejecución del gasto, y postinversión o evaluación.

Tras comentar que la etapa de preinversión no es un problema pues "hay infinidad de proyectos aprobados", Casas explicó por qué "la traba es la etapa de ejecución" de los proyectos de inversión pública.

La inversión pública, que permite la inclusión de la población de bajos recursos con la construcción de escuelas, carreteras, centros médicos, etc., cayó el 2014 a una tasa anual de 1% y el 2015 se desplomó a una tasa anual de 12,5%, sobre todo, en los gobiernos locales y regionales.



Muchos de los candidatos a la presidencia han propuesto desde modificar hasta el eliminar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por la caída de la inversión gubernamental en los últimos dos años. Sin embargo, dicha creencia y sus alternativas de solución están lejos de la realidad, afirma Carlos Casas.



Según Casas, el SNIP cuenta en la actualidad con proyectos aprobados por más de S/100.000 millones, que son equivalentes a tres años de inversión pública. No obstante, dice que no se realizan por la lentitud en la contratación de los ejecutores de los proyectos.



“El SNIP se ha simplificado bastante, aunque siempre hay espacio para mejora, pero no es la principal traba, porque los proyectos ya están aprobados. La traba viene por el lado de la ejecución, que tiene que ver más con la contratación de un ejecutor que se encargue de realizar la obra: colegio, la pista, la vereda, etc. Eso está tomando mucho tiempo”, dijo a Día1 Electoral.

"Tiene que ver con la contratación de un ejecutor, alguien que se encargue de realizar la obra. Eso toma mucho tiempo y ahí es donde uno ve que cuando tienes funcionarios que no saben cómo hacer un buen concurso para contratar un buen ejecutor, se retrasa la inversión pública", indicó.

Casas afirmó también que "no se ha hecho nada" en cuanto a la tercera etapa, en la que se debe evaluar el impacto de los proyectos. Apuntó que ese tema "es la gran agenda pendiente" en cuanto a los proyectos de inversión pública.

(Nicolás Castillo colaboró para este articulo)