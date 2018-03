¿Dejarlo todo para crear una startup? La historia de Mesa 24/7

Pedro Callirgos es fundador y CEO de Mesa 24/7, una startup peruana que permite hacer reservas online que ya ha cumplido dos años y medio. Él contó a Diálogos en Día 1 cómo es que la idea de crear su propia empresa lo sedujo de manera que acabó dejando una cómoda vida --y un seguro trabajo en una trasnacional-- para aventurarse en el mundo de las aplicaciones móviles.

"En 2011 me fui a hacer una maestría en Michigan, de ahí me quedé trabajando en Dell, en temas de e-commerce. La verdad que me iba bien pero nació la idea de Mesa 24/7 y pensé que es mucho más bonito trabajar para tu propia empresa y en tu país que trabajar par auna multinacional por más que te estén pagando demasiado bien", relata en el espacio conducido por Jimena de la Quintana.

La startup Mesa 24/7 es una plataforma "que une a comensales con restaurantes y te permite hacer reservas online en los mejores establecimientos del Perú y, próximamente, Chile", agrega Callirgos.

Desde su creación la startup fue creciendo y estableció un modelo de negocio que funciona bastante bien: se ofrece gratuitamente a los comensales y se le cobra un monto variable a los restaurantes.

"Estamos cerrando una ronda de inversión en alrededor de un millón y medio de dólares.La inversión semilla fue de 150 mil dólares entre nueve personas, familia y amigos", agrega Callirgos.

