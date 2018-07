El día en que Steve Jobs se equivocó sobre el futuro del iPhone

Seguir a @SmartphonesECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

En la memoria colectiva Steve Jobs siempre será un genio. Gracias a sus ideas y las de su equipo, empezando por Steve Wozniak, sus ideas revolucionaron para siempre la manera como escuchamos música, revisamos nuestro celular, consumimos información, etc. Varios de los hábitos de la humanidad cambiaron para siempre con sus dispositivos móviles como el iPhone, iPod y iPad.

Pero errar es humano hasta en las mentes más brillantes. Y el fundador de Apple no pudo prever algo que la competencia sí.

Era 2010 y Apple acababa de lanzar a la venta el iPhone 4 de 3,5 pulgadas (¡3,5 pulgadas!). Distintos usuarios reportaron problemas con las llamadas y la respuesta fue que agarraban mal el dispositivo.

A Jobs le preguntaron por la posibilidad de tener un terminal más grande como solución, pero él afirmó tajante, dejando en claro que los nuevos equipos de Samsung no eran de su agrado: "No puedes sostenerlo con una mano, nadie va a comprar eso". Incluso acuñó un apodo para dichos smartphones: “Hummers”.

Pero el tiempo no le dio la razón. Ya en el 2013 se rumoreaba que la empresa de Cupertino presentaría un iPhone de mayor tamaño. “Los consumidores quieren algo que no tenemos” se leía en un documento interno filtrado.

Pues hace unos días se hizo realidad con el iPhone 6 Plus de 5,5 pulgadas, aunque sin Steve Jobs presente. Lo más curioso es que, cuando se lanzó el primer iPhone, este tenía la pantalla más grande del mercado.

► Samsung ha aprovechado bien este caso y ha hecho una serie de videos e incluso tuits. Mira este sobre la predicción de Steve Jobs.

Big improvements and innovation come with change - even they thought so. #MoreThanBig http://t.co/MN89YMdFMn pic.twitter.com/wubl1QhSEJ— Samsung Mobile PH (@SamsungMobilePH) septiembre 9, 2014

► No olvides seguir a Smartphones & Tablets en Twitter:

[FOTO INTERACTIVA] Conoce al detalle el #iPhone6 y #iPhone6Plus de #Apple ► http://t.co/0OESM37PSC pic.twitter.com/Zzxo8L2xw1— Smartphones EC (@SmartphonesECpe) septiembre 10, 2014

¿Ya los viste? @SamsungMobile se burló del #iPhone6 y #AppleWatch con estos divertidos videos► http://t.co/L1atvIWKmI pic.twitter.com/NQfwNi6jLl— Smartphones EC (@SmartphonesECpe) septiembre 12, 2014