Elecciones 2016: ¿Qué dicen los candidatos sobre tu AFP?

El sistema previsional es un tema aún pendiente en casi todos los planes de gobierno de los políticos que aspiran al sillón presidencial en las Elecciones 2016. Jorge Guillén, profesor de ESAN, compartió este análisis en Día_1 Electoral.

"Ninguno tiene una propuesta concreta, sus planes a nivel económico son muy generales", apuntó Guillén en el espacio conducido por Jimena de la Quintana. Pese a ello, el especialista enfatizó que "Acción Popular tiene una propuesta de IGV. Que cuando uno pague IGV, un porcentaje vaya a un fondo".

Según se recordó, hay casi 7 millones de afiliados a sistemas previsionales como la AFP o la ONP, pero solo poco más del 50% hacen aportes efectivos. También se indicó que pese a que la PEA está compuesta por 17 millones de personas, no todos están afiliados.

Guillén mencionó que todos los candidatos toman el tema "de manera general", aunque todos "están preocupados por el sistema previsional, especialmente por el sistema privado".

Agregó que la falta de cobertura de los sistemas previsionales "está muy ligada a la informalidad y a la evasión tributaria", y que un sistema como el propuesto "permitiría bajar la comisión" que cobran las AFP.

Guillén también se refirió a la propuesta de libre disponibilidad de la mayor parte de los fondos previsionales que se debate en el Congreso.

"Esa propuesta está en el Congreso, la han dejado en stand by, pero podría tener problemas de inconstitucionalidad porque chocaría con el derecho constitucional de intangibilidad de los fondos y el derecho a una pensión", dijo.

Citando el ejemplo de lo sucedido en Australia, donde se aprobó la disponibilidad de los aportes, Guillén dijo que "la gente se emocionó y se gastó todo". "La gente a la hora de tener la libre disponibilidad piensan que van a ser empresarios y que van a tener un buen dinero a los 65. Pero si no has sido empresario a los 20, 30 o 50, no vas a serlo a los 65 porque tienes todo un proceso de aprendizaje", aseveró.

Finalmente, Guillén apuntó que lo que sí podría aprobarse es la libre disponibilidad de los fondos para personas que estén sufriendo enfermedades terminales, con el fin de darles una mejor calidad de vida.