Felipe Mantequilla vs. la Drag Queen Folk

Hace una semana estuve con Phillip Butters en Radio Capital. A él le importaba mi opinión sobre la televisión y a mí la suya sobre la unión civil. En la tanda me dijo que estaba a favor de la UC así que yo, tranquilo por el respaldo del último macho straight del Perú a una causa que defiendo, me ceñí a la tele.

Coincidimos en condenar muchas excesos dentro del horario familiar, hasta que Phillip me sorprendió condenando a la Chola Chabuca como obscena para los niños. Le dije que Ernesto se travestía pero no para hacer un espectáculo erótico pues ni siquiera mostraba las piernas, sino para conducir concursos y hacer homenajes musicales. No tuve que pensar mi respuesta, repetí lo que el propio Ernesto me había dicho en una entrevista cuando le pregunté si Chabuca era una drag queen. "Sería una drag queen folk", me replicó riendo, y me aclaró que Chabuca es una chola muy seria. No lo dudo.

Creí zanjada la breve discusión con Phillip cuando le dije que objetaría a Chabuca si hiciera un espectáculo sensual ante los niños, pero no veía que eso sucediera en sus sabadazos. Y pasamos a otros temas.

Pero esta manaña, en el taxi, me sorprendí oyendo una bronca en vivo entre Phillip y Ernesto. Y aposté por Ernesto porque él afirmaba que no hacía nada obsceno y Phillip objetaba que el mero hecho de que un hombre travestido conduzca un espacio en el horario familiar le parecía impropio. En ese momento vi calato, sobre la vía expresa, el fantasma de la transfobia. Sí, ese odio que nos asaltá a muchos cuando nos enfrentamos a alguien que luce o viste un género que no coincide sus facciones, que mezcla tetas con voz gruesa, o tacos altos con pelo en pecho. Yo la he ejercitado alguna vez y me avergüenzo. Y debemos condenar esa fobia a transexuales, transgénero y travestis en radio y en TV, porque es discriminación pura. Ernesto y Chabuca tienen todo el derecho a estar dentro del horario familiar, el mismo que tiene Nicolasa, que es una mano de hombre en un trapo de mujer. Lo objetable es la obscenidad, sea, gay, lésbica, trans o straight.