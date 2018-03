Galaxy S6 de Samsung: ¿Cuál es la verdad sobre sus ventas?

Las últimas semanas estuvieron cargadas de especulaciones. Los analistas predecían que las ventas del Galaxy S6 de Samsung no colmarían las expectativas, con lo que el panorama lucía muy difuso.

Pues esta semana, la firma de investigación Counterpoint empezó a poner fin a las conjeturas. En las primeras tres semanas, los Galaxy S6 y S6 Edge obtuvieron 6 millones de ventas.

¿Y esto es bueno o malo? Pues según los cálculos, Samsung ha vendido más de 300.000 modelos al día, cifra superior a lo que lograron las versiones anteriores.

Galaxy S6 Galaxy S5 Galaxy S4 300.000 124.000 241.000

Esta cifra luce esperanzadora para Samsung. Además, el S6 ha representado 21% del total de ventas de la firma en abril, mientras que el S5 fue el 16% durante el mismo mes del año pasado.

¿LA VENTA MENSUAL NO FUE FAVORABLE?

Unas declaraciones de un ejecutivo de la empresa surcoreana alimentaron los rumores de un mal comienzo. Según citó el Korea Herald, se habrían vendido 10 millones de terminales en alrededor de un mes (no se sabe exactamente en cuántos días), con lo cual se podría deducir que la algarabía de las tres semanas no se vio reflejada en la última. El Galaxy 5 incluso vendió 11 millones en un mismo período.

Galaxy S6 Galaxy S5 Galaxy S4 Alrededor de un mes 25 días 26 días

Tiempo que les tomó alcanzar los 10 millones de ventas. El resultado no sería tan favorable dada la gran expectativa.

ENTONCES, ¿POR QUÉ EL OPTIMISMO?

1. Un mercado más pequeño.

El Galaxy S6 salió a la venta apenas en 20 países, a diferencia del S5 que llegó de arranque a 125. Así las cosas, "se podría considerar que al S6 le está yendo mejor que al S5", afirmó Counterpoint.

Quizá haya que darle un poco de tiempo para ver cómo se han disparado las ventas… o quizá ya haya sido muy tarde.

2. Galaxy S6 Edege, una cuestión de oferta y demanda.

Este modelo sorprendió por su fino acabado y obtuvo muy buenas reseñas en los medios y blogs. Por ello, la demanda ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, Samsung falló en su predicción y no ha podido satisfacer los pedidos. Se espera que eso mejore y se ve reflejado en las ventas. Incluso se habla de que el Edge ha tenido igual acogida que el S6.

En resumen, ¿le va mal a los Galaxy S6? No, si tomamos en cuenta que no ha competido de igual a igual con sus versiones anteriores. Pero nada garantiza que, una vez solucionados los puntos previos, los números se disparen.

“Tienen que esperar para comprobar. Las ventas del S6 serán mucho más altas que las del S5”, afirmó el presidente de asuntos corporativos de Samsung, Park Sang-jin a medios coreanos.

La firma espera vender 50 millones de unidades del Galaxy S6 este año, lo cual, de darse así, sería un nuevo récord. El actual lo tiene el S4, que vendió 45 millones de unidades en el 2013.

¿Y CÓMO LE FUE A APPLE?

El comparativo con los dispositivos bandera de otras marcas deja mal parado a Samsung. La compañía de Cupertino vendió 10 millones de iPhone 6 en solo un fin de semana. Incluso vendió más que Samsung ¡en el mes de lanzamiento del último Galaxy!