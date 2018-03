"Guzmán y ‘mano negra’", por Enrique Pasquel

Este miércoles, el Jurado Nacional de Elecciones escuchará los argumentos del partido de Julio Guzmán para evaluar si procede o no su candidatura. El candidato ha señalado que en ese caso no existe una discusión legal válida sino que se trata de una suerte de "mano negra" que buscaría impedir que sea candidato. Sin embargo, esta apreciación no parece ser correcta, estimó el subdirector periodístico de El Comercio, Enrique Pasquel.

"La verdad, sin embargo, es que el tribunal electoral del partido de Julio Guzmán, aquel que lo convalidó como candidato fue elegido en una asamblea que se llevó a cabo sin cumplir con los requisitos que manda el propio estatuto de su partido.

En el espacio "La política en un minuto", Pasquel recordó que la asamblea en la que se eligió a Julio Guzmán como candidato fue convocada sin el suficiente tiempo de anticipación y se realizó con cinco miembros cuando era necesario que participaran por lo menos nueve.

Pasquel indica que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que decidir "si va a eximir a Julio Guzmán de cumplir con la ley". Asimismo, agregó que esto, además de ir en contra de su jurisprudencia, sería muy cuestionable debido a que veríamos a un candidato a la Presidencia inaugurar su carrera política incumpliendo las normas legales.

"Más allá de lo que diga el tribunal, sí existe una discusión legal de fondo y no una 'mano negra', como señala Julio Guzmán", sentenció.