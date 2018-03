HTC lanzó el One A9, un smartphone diferente a sus antecesores

HTC lanzó hoy su segundo smarpthone del año de la línea One. Se trata del HTC One A9, un celular premium con un diseño renovado, que se diferencia mucho de sus predecesores.

A simple vista hay quienes lo han criticado por parecerse a un iPhone, sin embargo, quienes ya lo probaron, como la web especializada Cnet, observaron que de cerca las diferencias con el equipo de Apple son notorias.

El HTC One A9 tiene cuerpo de metal y vidrio en su parte frontal, así como bordes curvos. La cámara y flash están en la parte superior trasera, al medio, y ya no hacia un costado. Son las líneas pulidas las que lo diferencian más del iPhone, y la que lo acercan a una combinación entre las líneas One y Desire.

EL HTC One A9 tiene 5 pulgadas y una pantalla Full HD AMOLED. Por el lado de las cámaras, la trasera alcanza los 13 MP y la frontal los 4 MP con ultrapixel.

El procesador es Qualcomm Snapdragon 617 de 8 núcleos. Cuenta con 3GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, que s epuede ampliar hasta 2 TB de microSD.

HTC asegura que con su función Rapid Charger 2.0 se puede cargar el celular 75% más rápido.