iOS 8: las principales críticas a la nueva joya de Apple

No todo es color de rosa en el iOS 8. La empresa de Cupertino hizo una de las actualizaciones más grandes en su sistema operativo móvil y aún tiene cosas por pulir. Estas son algunas de las críticas que se han encontrado en la nueva joya de Apple.

1. La capacidad que pide.

La actualización, de por sí, parece ser complicada. No solo porque te pide aproximadamente 1,1 GB de espacio libre para instalarla, sino porque además nos exigió que haya un espacio disponible extra de cerca de 5GB. Incluso, algunas webs dicen que este espacio requerido va desde los 4.7 hasta los 5.8GB. Una solución es actualizar el sistema operativo a través de iTunes en tu computadora (o borrar las cientos de fotos que tienes por ahí).

2. El uso de la bateria.

Segun International Business Times, las pruebas de rendimiento dan resultados diversos: en el iPhone 4S, el iPad mini o el iPod Touch, el tiempo de batería se agranda con el iOS 8, pero en el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPad 4, iPad Mini Retina, se pueden perder hasta casi 20 minutos de batería. Nosotros lo tenemos en un iPhone 5S y no vemos que la batería se haya resentido demasiado. Además, contamos con esa función que nos indica qué aplicación se está tragando nuestra batería, y eso ayuda.

3. La actualización desde el iPhone 4S.

Todo es culpa de la pantalla. El iPhone 4S fue el último en tener una de 3,5 pulgadas, pero el iOS 8 está pensado para pantallas más grandes, por lo que algunas aplicaciones te dejarían poco espacio para escribir. Lo otro, claro, es la velocidad.

4. No puedes tenerlo todo.

Empecemos a pensar que el nuevo iPhone 6 tiene elementos de hardware que te permitirán usar aplicaciones como Health ("Salud", para los que actualizamos en español), que monitorean todo lo que haces y lo convierten en datos relacionados a tus hábitos de vida. Obviamente los dispositivos anteriores no tienen ese tipo de hardware. Eso no solo limita a las apps, sino a funciones del sistema operativo.

5. iCloud Drive.

El iOS 8 tiene una novedad interesante: la capacidad de sincronizar a través iCloud Drive tus documentos entre diversos dispositivos. Todo bien si quieres sincronizarlos entre tu teléfono y tu iPad, pero ¿cómo haces para sincronizarlo con tu Mac o Macbook si esta función solo está habilitada para el OS X Yosemite, que recién estará a disposición del público en octubre?

