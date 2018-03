Ley Servir: "Sería una locura que candidatos la cambien"

Carlos Oliva, director de la Maestría en gestión púbica de la Universidad del Pacífico, estimó que sería "una locura" que los candidatos que postulan en la segunda vuelta de las Elecciones 2016 hicieran cambios a la Ley de Servicio Civil.

Según refirió en el programa Día_1 Electoral, al revisar las declaraciones de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuckzynski, no se puede apreciar con certeza lo que los candidatos vayan a hacer con la Ley de Servicio Civil tras conocerse los resultados de las Elecciones 2016.

"No he escuchado muchas precisiones al respecto, he escuchado que ambos están de acuerdo con el nuevo esquema que se está planteando y que ambos han dicho que lo van a revisar, que lo van a mejorar. Pero eso no sé que tanto signifique", refirió en el espacio conducido por Jimena de la Quintana.

Asimismo, manifestó estar "confiado" con que el candidato que resulte vencedor en las Elecciones 2016 "va a seguir en la línea con esta reforma".

"Esta es la reforma estructural más importante de los últimos 15 años en el país y está empezando a implementarse. Sería una locura hacer cambios con algo que ni siquiera ha empezado", concluyó.