"Permanecer en la informalidad es más caro en el largo plazo"

La cultura de la informalidad es una costumbre muy arraigada en el Perú y erradicarla, en el plano laboral, es una tarea con soluciones a largo plazo, apunta el abogado del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taimán & Olaya, Boris Sebastiani.

"Según las estadísticas, somos el sexto país más informal del mundo, en todo aspecto. En Chile, laboralmente hablando, hay un alto porcentaje de formalidad pues ocho de cada diez trabajadores son formales, [mientras que] en el Perú [la situación] es proporcionalmente inversa", explicó a Día_1 Electoral.

¿Cómo cambiar este panorama si se percibe a la formalidad, en general, como de alto costo para las empresas? Según el especialista, si bien en las etapa formativa puede resultar más barato a una organización ser informal -al desentenderse del pago de impuestos, costos laborales, licencias, entre otros- a la larga es sumamente costoso mantener este esquema y se pierden beneficios asociados con la formalidad.

"Al largo plazo, cuando se enfrentan riesgos, contingencias o daños concretos, no se tendrá la protección del Estado. Por ejemplo, no se tendrá la protección ante el robo de bienes ni en temas de salud. Si un trabajador o el mismo empresario tiene un accidente no letal, no será atendido en un hospital estatal -y menos en uno privado- al no tener un seguro contratado", precisó.

Con un 70% del PBI local generado por los empresarios informales, Sebastiani sostiene que se debe trabajar en convencer a este sector de las bondades que, a la larga, recibirán al pasarse al sector formal, tarea que debe ser asumida por el Estado.

"Tiene que haber una persona que le toque la puerta al empresario informal y con una calculadora en la mano le diga: 'te conviene formalizar. Con este plan de condonación de tributos y de deudas laborales -inclusive- [puedes] formalizarte progresivamente [...]", dijo.

PROPUESTAS DE GOBIERNO

¿Y qué tanto hablan sobre este tema los candidatos presidenciales en sus planes de gobierno? El abogado afirmó que la mayoría de propuestas hablan de incentivos a la formalidad en términos de reducir costos, anotan generalidades o simplemente no lo tocan "para no perder votos" .

Respecto al seguro de desempleo propuesto por el postulante Pedro Pablo Kuczynski, Sebastiani opinó que esta iniciativa acoge una tendencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Uno de cada cuatro trabajadores que no tienen empleo solo tiene seguro de desempleo. El 75% no lo tiene. En esa tendencia, la propuesta del candidato se incluiría dentro del régimen laboral peruano [...] pero se corta la CTS y no se incrementan los costos laborales, [por el contrario] se reducen", anotó.

Ello, debido a que el seguro de desempleo estaría cargo del propio trabajador, lo que recorta los gastos del empleador y sería parte del paquete de incentivos para que el informal pase a ser formal, agregó.