Probamos el Nokia Lumia 735, un gama media hecho para selfies

Confieso que suelo esperar poco de los smartphones de gama media. Por eso me agrada cuando un equipo que no es premium me sorprende para bien. Eso es lo que pasó con el Nokia Lumia 735.

Probé por dos semanas el teléfono de Microsoft y estos son los pros y contras que resalto de este terminal que ya se vende en el Perú.

► A FAVOR

Su diseño. Jovial y divertido, el Nokia Lumia 735 tiene un acabado de policarbonato en los bordes y parte trasera, un material que se siente muy cómodo al cogerlo y manipularlo. Además, viene en colores llamativos, como el verde fosforescente que probamos, como se ve en el video.

La cámara frontal. Microsoft vende este terminal como “el smartphone para selfies” y no se equivoca. La cámara de 5MP (una cantidad de pixeles que se extraña mucho incluso en celulares premium), el lenta angular más ancho que logra abarcar más en un mismo plano y sus funciones de edición permiten tomar mejores fotos que la competencia.

Su pantalla. Con una resolución HD de 1280x720 pixeles, sobresale otra vez frente a sus rivales. Aunque no es un equipo para pasar una tarde viendo series, sí ofrece una mejor experiencia visual.

La batería. Este Nokia Lumia tiene 2.200 mAh que duran muy bien para un terminal gama media. No tendrás que llevar tu cargador a todos lados.

► EN CONTRA

La cámara trasera. La mayoría de celulares gama media no bajan de los 8 MP, mientras que Nokia Lumia 735 solo llega a 6,7. El autofoco automático deja que desear, pero presionando el dedo se soluciona rápidamente.

Por lo demás, el teléfono de Microsoft se comporta suficientemente bien para el rango en el que se maneja. El procesador Qualcomm Snapdragon 400 permite hacer lo que un usuario medio desea (no se le puede pedir más) y soporta conectividad 4G LTE, que en definitiva es un plus.

Aunque aún resulta una tara el hecho de que un gran número de conocidas apps no se vuelquen de lleno al sistema operativo Windows Phone, la plataforma ofrece aplicaciones propias, como Lumia Selfie, Lumia Sotryteller, One Drive, Office, Here Maps y Here Drive+ (que funcionan incluso sin conexión).

PRECIO

S/. 349 soles en plan de 100 soles al mes. En el frente a frente entre calidad-precio, el Nokia Lumia 735 aumenta muchísimo su valor. Para ese monto, este dispositivo tiene mucho que ofrecer.

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

► Tiene 8 GB de memoria interna expandible hasta 128 GB con tarjeta microSD. Además, ofrece OneCloud gratis hasta 15 GB.

► Cuenta con 1GB de memoria RAM.

► Dimensiones: 134,7 x 68,5 x 8,9 mm.

► Peso: 134,3 gr.

► Tiene Bluetooh.

► Funciona con nano SIM.

